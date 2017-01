Chiara Ferragni in topless, ma Fedez si veste... da donna

Bella, sorridente e in topless a Miami. Lui, ribelle, tatuato e vestito... da donna. Continua a distanza la love story tra Chiara Ferragni e Fedez. La fashion blogger e il rapper sono divisi da un oceano, ma sui social sono vicinissimi. Chiara impegnata da un set all'altro outfit dopo outfit non dimentica di postare qualche fuoriprogramma in topless. Fedez da Milano si diverte e replica vestendosi... da donna (insieme all'amico Fabio Rovazzi).