Chiara Ferragni-Fedez, ultimo bacio a New York

Si sono dati appuntamento a New York dove, tra una sfilata e l'altra nel corso della settimana della moda, hanno festeggiato insieme il loro primo San Valentino. Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso sul social il loro amore fatto di scambio di abiti e tanti baci, da quelli più intimi in hotel a quelli scoccati sotto i grattacieli della Grande Mela prima di far rientro in Italia.

Non è la distanza a spaventare la coppia Fedez-Ferragni. Se non è la fashion blogger in Italia è il rapper a volare a Los Angeles. Questa volta però i due si sono riuniti a New York dove hanno trascorso qualche giorno insieme. Hanno passeggiato mano nella mano illuminati dalle insegne della Grande Mela, fatto shopping e celebrato la festa degli innamorati. Si sono scambiati coccole "ad incastro" tra una passerella e l'altra cercando di trascorrere insieme più tempo possibile. Dopo una cascata di baci, l'ultimo... quello dell'arrivederci a New York. Il rapper di rientro in Italia deve concentrarsi sulle prove del tour "Noi, Comunisti col Rolex" che partirà l'11 marzo da Torino, data già sold out.