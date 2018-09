Chiara Ferragni e Fedez si sposano: tutti i protagonisti del loro universo

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il rapper italiano Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, hanno creato un vero e proprio impero, che vanta più di 19 milioni di follower; tutti curiosi di sbirciare nella loro quotidianità e di seguire le loro vicende. Il loro amore è nato quasi per gioco, da una citazione di Chiara in una canzone di Fedez e da un mazzo di rose consegnato a casa della fashion blogger da parte del rapper. Così le rose son fiorite e pure i fiori d’arancio: la coppia infatti si sposerà domani a Noto, in Sicilia. Ma chi sono tutti i protagonisti del loro mondo?



Innanzitutto Leone, il loro “baby raviolo”, nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles e già diventato una star di Instagram. A seguire, le rispettive famiglie, sempre molto presenti nella vita dei due influencer. Dalle sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, passando per la cagnolina Matilda (anche lei su instagram), fino ad arrivare a nonna Luciana: la nonna super cool di Fedez, spesso star delle stories del nipote. Per non parlare dei team di lavoro che lavorano per loro e li seguono costantemente. Basti pensare al blog The Blonde Salad e a Newtopia, l’agenzia di management di Fedez, composta da giovani youtuber italiani. A questi vanno aggiunti tutti gli esponenti della moda e della musica che gravitano attorno alla coppia, da Gilda Ambrosio a Mara Maionchi, e ovviamente le amiche e gli amici. Le influencer Chiara Biasi e Chiara Capitani per la Ferragni, ma anche new entry come la cantante Dua Lipa, e il dj Martin Garrix o lo youtuber Luis Sal per Fedez, che a quanto pare si è allontanato dai suoi inseparabili J-Ax e Rovazzi. Insomma, non si può più restare indifferenti al fenomeno “Ferragnez”.