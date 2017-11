Chiara Ferragni e Fedez, ecco la loro "favola" di Halloween

Per la coppia social non può mancare la foto ricordo di Halloween, così anche se in ritardo di un giorno Fedez e Chiara Ferragni si travestono. Il rapper da Biancaneve e la fashion blogger da Cenerentola. Tra loro si intrufola anche l'amico Rovazzi con una folta acconciatura bionda. "Questo sarà il padre di mio figlio", cinguetta Chiara mostrando il rapper di spalle con mutande a vista.

Una cosa è certa, Chiara e Fedez si divertono. Sempre. La coppia per questo Halloween fa un tuffo nel mondo delle favole Disney e si regala qualche scatto dal sapore "romantico". "Snowhite and Cinderella modern edition", suggerisce la fashion blogger al quinto mese di gravidanza mentre il suo compagno si inginocchia davanti a lei per la seconda volta.



La prima all'Arena di Verona per chiederle la mano, la seconda vestito da Biancaneve intento ad infilare al piede della sua Cenerentola la famosa scarpetta.



I due ridono, scherzano sotto casa con i passanti mentre Rovazzi, in versione "Alice nel paese delle meraviglie", salterella senza vergogna (e spaventa qualche bimbo). Fedez di spalle svela una scollatura sulla schiena e mostra i suoi slip bianchi... altro che candida e innocente Biancaneve!