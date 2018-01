Chiara Ferragni e Fedez a nudo: lei mostra la pancia, lui i brufoli

Chiara Ferragni è a Parigi per la settimana della moda e dalla città francese posta scatti intriganti che mostrano il suo pancione nudo sotto outfit da sogno. Seno in libertà e curve dolcissime si scorgono dagli abiti da mille e una notte. Intanto a Milano Fedez si dispera... per i brufoli sotto pelle che gli hanno invaso il petto tatuato. “Aiutatemi” dice lui sui social in attesa del rientro della sua compagna.

Lei pubblica le immagini delle serate parigine. Abiti luccicanti, mise vedo non vedo, tessuti preziosi che lasciano scorgere un pancione florido e nudo e un décolleté arrotondato per la Ferragni che si dedica agli appuntamenti professionali in attesa di ripartire per Los Angeles dove nascerà a fine marzo il piccolo Leone.



Il rapper, questa volta, non l'ha seguita agli eventi mondani e modaioli (dove invece ci sono le sorelle di Chiara). E' rimasto a Milano con gli amici (che occupano il divano e il salotto di casa), alle prese con piccoli guai quotidiani. Sul petto scopre brufoletti sotto pelle e allora prova maschere di fango per eliminarli, ma chiede aiuto ai social: se avete la soluzione giusta, scrivetemi. Ha le ore contate per ridurre l'antiestetico problema sul petto tatuato, tra poco Chiara torna a casa...