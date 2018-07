Chiara Ferragni, dopo le critiche, estate in famiglia

C'è poco da fare, è la dura vita dei social: se la tua vita è social, gli attacchi sono social. Così come i complimenti. Chiara Ferragni lo sa, eccome! E' il gioco delle parti. Ma troppi sono stati gli "appunti" nei suoi confronti in questi giorni di baldoria e così invece che far finta di niente l'imprenditrice ha trovato pure il tempo per rispondere a tutti per le rime. Lo ha fatto con chi le ha chiesto se fosse di nuovo incinta, con il "Corriere della Sera" che ha definito le sue amiche "rotonde" e con chi l'ha accusata di non essere una brava donna di casa.



E poi c'è pure un Tweet di Costantino Della Gherardesca al quale, questa volta, risponde Fedez. "Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento", ha cinguettato il conduttore prima di far sparire il post. "Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli... Sei proprio un signore", è invece la risposta di Fedez alla quale si aggiunge la replica di Costantino: "Era un complimento!!! Trovo la tua fidanzata modernissima e post-sperimentale, degna di un'analisi di Hito Steyerl e sono il suo fan numero 1. L'assenza di emozioni per me è una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez!!!"