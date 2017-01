Chi si rivede... Ecco la “Gnagna” Federica Ridolfi

La Palmas che in Sardegna è di casa, è andata a fare visita all'amica Federica in vacanza e non ha resistito alla tentazione di postare uno scatto insieme. In piscina. La Ridolfi, ballerina del Bagaglino a soli 17 anni, “letteronza” e “schedina”, valletta da Biscardi, eletta nel 2008 una tra le donne più desiderabile del mondo, mamma di Giulia e Matteo, appare in splendida forma: bikini monospalla fucsia che evidenzia le sue forme giunoniche, ventre piatto, occhialoni da sole e capelli lunghi raccolti sul lato.



"Poi ci sono amiche così, chissà se capita anche a voi, amiche con cui non si riesce a vedersi spesso ma si riesce a sentirsi sempre incredibilmente vicine – cinguetta la Palmas - my special #sister @federidomy #cate #pic #qualchegiornofa in quel di #orosei #sardegna #amichebellissime”