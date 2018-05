Chi è Kitty Spencer, la bellissima nipote di Lady Diana

Kitty Spencer è la primogenita del conte Charles Spencer, fratello minore della compianta Lady D, e della modella inglese Victoria Aitken, nonché cugina dei principi d'Inghilterra, William e Harry. Al Royal Wedding ha incantato tutti con la sua bellezza e la sua eleganza, paragonate da tutti a quelle della zia Diana. Ma qual è la sua storia? Nata il 28 dicembre 1990, Kitty ha trascorso l'infanzia in Sud Africa, per poi ultimare gli studi a Londra, dove ha conseguito un master in Luxury Brand Management. Nel 2017 decide di seguire le orme materne, debuttando come modella per Dolce & Gabbana. Inoltre, proprio come la zia Diana, Kitty trova il tempo, tra i numerosi impegni mondani, di occuparsi anche dei meno fortunati. È infatti madrina di una associazione a sostegno delle persone senza fissa dimora.