Chef in vacanza, guarda dove sono spiaggiati Cracco, Oldani, Bottura

Carlo Cracco si rilassa in Sardegna, Davide Oldani a Forte dei Marmi, Filippo La Mantia in Sicilia con Chiara Maci, Cannavacciuolo si gode la famiglia in Campania. “Le giornate passate con la propria famiglia sono pura energia!” scrive Antonino mentre si dedica alla grigliata di Ferragosto. Massimo Bottura è in Messico con la moglie Lara Gilmore e Simone Rugiati si diverte in Madagascar. Ma non solo: sfoglia la gallery e scopri le mete scelte dagli chef...

Alessandro Borghese è in Calabria con la moglie Wilma e a giudicare dall'abbronzatura è già “cotto a puntino”. Bruno Barbieri augura buon Ferragosto a tutti mentre taglia l'anguria a fette su una terrazza vista mare. Ha trascorso il 15 agosto sulle Dolomiti Antonia Klugmann, ex giudice di Masterchef. Tra gli incontri sui monti anche quello con Margherita Granbassi, ex schermitrice, che ha postato una foto e ha scritto: “Da quando ci siamo viste l’ultima volta, 20 anni fa o forse più, ne abbiamo fatta di strada! È stato veramente bello ritrovarti Antonia Klugmann e proprio come da bambine, ridere di GUSTO con te!”. Ospiti di Antonia anche Andrea Berton e la moglie Sandra che dopo settimane in giro per l'Italia (da Milano Marittima a St. Moritz) hanno trascorso il Ferragosto in Friuli.