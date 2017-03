Checco Zalone a spasso con le sue donne

Passeggiata al sole per Checco Zalone e le sue donne. Come mostrano le immagini sul numero di Chi in edicola da mercoledì 22 marzo e che Tgcom24 anticipa in esclusiva, l'attore spinge la carrozzina di Greta la bimba nata a gennaio. Insieme a loro ci sono anche la figlia più grande, Gaia, e la compagna Mariangela.