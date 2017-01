Che... fortuna! Hai riconosciuto il campione?

E' il numero 4 al mondo, a Rio sarà il portabandiera olimpico per la Spagna, è mancino ed ha 30 anni. Avete riconosciuto il posteriore del campione? Si tratta di Rafael Nadal che dopo gli allenamenti in Brasile ha sciolto le riserve: giocherà tutte le gare di tennis possibili, nonostante non sia in formissima a causa di alcuni guai al polso. Al mare però gli inconvenienti sono altri...

Un cambio costume azzardato finisce per mettere in mostra un po' troppo, come si vede dagli scatti di Novella 2000: Rafael cerca invano di coprirsi con l'asciugamano ma i flash inquadrano il suo posteriore nudo. Nadal ha trascorso le vacanze a Ibiza con la fidanzata Maria Francisca, con la quale ha detto di non aver bisogno di sposarsi per giocare un buon tennis. I due, che sono inseparabili dal 2005, per il momento non pensano alle nozze, ma sono sicuramente concentrati sui prossimi impegni in campo di Rafa.