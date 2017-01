Che femmina! Guarda come cammina Michelle Hunziker

Come cammina una vera femmina? Ancheggia, procede dritta per la sua strada con lo sguardo sexy e serio, mento in alto e mani appena appoggiate sui fianchi come fosse su una passerella. Lo dimostra Michelle Hunziker in un video in cui confessa di fare lezione di “camminata femminile”. Tra video ironici, gag con il cagnolino Leone e attimi di vita quotidiana, Michelle macina like su like.

Passa dal video in cui ancheggia iperfemminile in una sala prove a quello in cui il piccolo di casa, il cagnolino Leone, le morde le scarpe. Dagli scatti intimi e provocanti alle dediche romantiche. “Oggi qui a Milano è una giornata piovosa e uggiosa. Una di quelle giornate da passare in casa a rivedersi gli album... questo è l'istante in cui ci stavamo facendo le promesse poco prima di scambiarci l'anello...ogni volta che ci ripenso mi commuovo. Desidero condividere questa emozione con tutti voi. Per tutte le ragazze e i ragazzi che hanno paura a sposarsi...vivete sempre come i bambini, meravigliatevi, non dubitate, sognate e realizzate i vostri sogni! Il momento del matrimonio è magico e romantico da impazzire e rimarrà. L'amore è sempre un rischio è vero! È per persone coraggiose che hanno voglia di vivere veramente sapendo che poterebbero andare in contro al dolore come tutti nella vita. E capiterà... ma senza questo rischio la vita è vuota e priva di significato profondo secondo me. Forza forza forza per tutti coloro che hanno il " mal d'amore" passerà e sarete più ricchi di prima!”. Che femmina!