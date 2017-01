Che fatica essere vip! Tutte in palestra per la prova bikini

La prova costume si avvicina? Le vip tirano fuori tutine, body e scarpe da tennis e si danno al fitness. In palestra, nel salotto di casa o all'aperto da Elena Santarelli ad Anna Tatangelo, passando per Carolina Marcialis e Federica Fontana ecco le belle dello showbiz alle prese con attrezzi, muscoli e addominali...

Le più estrose, come Maddalena Corvaglia, scelgono discipline "esotiche" come l'Air Yoga e volteggiano nell'aria appese al soffitto sfoggiando evoluzioni da vere acrobate. Per le altre valgono invece la vecchia e cara palestra con attrezzistica varia, e così ecco Belen, Alessia Ventura, Alessia Marcuzzi o Elena Santarelli intente a tonificare glutei, cosce e addominali e a scolpire curve già sexy anche senza bisogno di esercizi. Federica Fontana e Martina Colombari invece preferiscono una bella sessione di corsa ... on the road. Si danno al pugilato Carolina Marcialis e Anna Tatangelo, a suon di pugni si guadagna la linea e si scaricano le tensioni... Fare le vip è una gran fatica!