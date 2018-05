Charlotte d'Inghilterra compie 3 anni: guarda smorfie e bronci reali

Amabilmente smorfiosa, imbronciata e sorridente, non risparmia facce buffe e piglio deciso. Charlotte di Cambridge festeggia oggi tre anni e si tiene stretto il ruolo di principessa accanto al fratello maggiore George e all'ultimo arrivato Louis. E così mentre la bisnonna, la Regina Elisabetta II prende l'elicottero per andare a far visita al terzo Royal Baby, di Charlotte dice: “E' un boss”.