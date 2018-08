Charlotte Casiraghi, vacanze pre-parto a Pantelleria

Secondo figlio in arrivo, 32 anni compiuti il 3 agosto, un matrimonio in vista e una luna di miele italiana prima del parto. Charlotte Casiraghi veleggia al largo di Pantelleria insieme alla madre, la principessa Carolina di Monaco, e al compagno Dimitri Rassam, da cui aspetta un figlio, il secondo per lei dopo Raphael avuto dall'attore Gad Elmaleh e secondo anche per lui dopo Darya, avuta da una precedente relazione.