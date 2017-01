Charlotte Casiraghi mostra le prime curve del suo pancino

10:29 - Gli scatti, di Diva e Donna, non mentono. Il pancino c'è e si vede già. Charlotte Casiraghi è incinta del suo secondo bebè con Gad Elmaleh. Il rumor era stato già diffuso qualche settimana fa. Adesso ecco le prime immagini che lo confermano. La principessa sorride radiosa e si accarezza la pancia, che scopre poi maliziosamente, quasi a voler mostrare ai paparazzi il suo dolce segreto...

Sciarpa al collo, maglia bianca, jeans, e i capelli legati in una coda disordinata. Più che una principessa la bella Charlotte sembra una ragazzina in gita con il suo fidanzatino, il ben più maturo Gad Elmaleh, 42 anni.

E una ragazzina la rampolla del Principato in realtà lo è per davvero, con i suoi 28 anni, i suoi modi scanzonati e il suo look sempre un po' fuori dai canoni principeschi. Eppure è già mamma del piccolo Raphael, nato il 17 dicembre 2013 al quale presto potrebbe dare una sorellina o un fratellino. Gad e Charlotte sono in trasferta a Los Angeles da un po' per seguire la tournée di Elmaleh, attore comico di successo in Francia e molto apprezzato anche in America. La bella principessa Casiraghi si gode la vacanza e il pancino in crescita, radiosa e felice di mostrarlo a tutti.