Charlotte Casiraghi mamma sempre più single?

Nessuna conferma, solo rumors ed echi mediatici dalla stampa spagnola e francese. Quel che è certo è che Gad è all'apice della sua carriera professionale e il suo ultimo "one man show" sta facendo il tutto esaurito, tanto che fino al 20 dicembre l'attore sarà super impegnato con un tour in giro per la Francia.



E di certo c'è anche che Charlotte vive praticamente come una mamma single e non sposata da un bel po', come mostrano anche gli scatti di Diva e Donna e che questa "scandalosa" (per il Principato, ndr) condizione comincia a starle stretta.



Vite separate, 15 anni di differenza e status sociali differenti. Lei, seppur definita la "ribelle" di casa Grimaldi vive tra party esclusivi, gare ippiche e Galà di beneficenza, circondata da principi e aristocratici. Lui, già sposato, divorziato e con un figlio di 15 anni, sembra un po' allergico alle rigide regole dell'alta società e più a suo agio negli ambienti "bohèmienne" del teatro e del cinema, in cui lavora.



Se i due siano in crisi o meno nessuno lo sa per davvero, ma le voci si fanno insistenti e a Palazzo sembra che non si possa più tollerare una situazione così ambigua. L'unica altra certezza è che il piccolo Raphael non potrà accedere ad alcun titolo nobiliare se mamma e papà non diranno sì. Presto nasceranno i gemelli di Charlene Wittstock e Alberto di Monaco e toccherà a loro "giocarsi" l'eredità al trono. Il piccolo di Charlene slitterà ben al settimo posto della linea di successione.