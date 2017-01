Charlotte Casiraghi, in Francia ha trovato un nuovo cavaliere

L'addio a Lamberto Sanfelice sembra ormai chiaro. Nonostante le forme arrotondate, anche la cicogna sembra essersi allontanata visto che Charlotte Casiraghi è tornata in sella e cavalca a tutta velocità nelle gare equestre. Ora stando a quanto scrive il settimanale Diva e Donna al suo fianco potrebbe anche esserci un nuovo cavaliere, paparazzato con lei in un maneggio di Nizza.

La figlia di Carolina di Monaco negli scatti pubblicati dal settimanale appare accanto a un giovane misterioso, accompagnati da una scorta. E potrebbe essere un nuovo fidanzato. E pare che i due parlassero italiano.



Il mese scorso Charlotte Casiraghi è tornata in tutta fretta a Parigi insieme al figlio Raphael, dopo che, alcuni mesi prima, si era trasferita a Roma per stare accanto al suo compagno Lamberto Sanfelice.



Intanto l'ex di Charlotte, Gad Elmaleh, padre del figlioletto Rapahel, ha trovato la felicità accanto a una nuova compagna, Elisa Meliani, ex coniglietta di Playboy che ha ben 19 anni meno di lui.