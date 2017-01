Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh,la storia continua...

Secondo Closer, dopo una storia d'amore durata oltre tre anni quindi e un figlio, Raphael, nato il 17 dicembre 2013, i due fidanzati avrebbero deciso di prendere strade separate. Tanto che la principessa è stata avvistata da sola in un albergo parigino del centro. Nessuna dichiarazione naturalmente dai diretti interessati, solo pettegolezzi e supposizioni. Come quella sulle ragioni della rottura. Lui sempre all'estero per recitare, lei per gran parte del tempo via dalla capitale per impegni legati alla moda.

Supposizioni durate poche ore. La principessa si trovava sulle piste del Longines Athina Onassis Horse Show e Gad è corso da lei. La coppia è stata vista stappare champagne alle 11 del mattino tra abbracci e coccole. Se crisi c'è stata, è stata già superata come nella migliore delle favole in cui protagonista è una principessa.