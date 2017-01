Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh in attesa di un secondo bebè?

12:36 - Un pancino sospetto e il gossip decolla. Charlotte Casiraghi sarebbe in attesa del suo secondo bebè con il compagno Gad Elmaleh. Il rumor, che arriva dal settimanale Closer, con tanto di scatti della bella principessa in bikini durante una mini vacanza a Malibu, fa subito il giro dei magazine francesi e dissolve definitivamente le voci di una crisi tra la figlia di Carolina di Monaco e l'attore comico 42enne.

Nello scatto che Closer pubblica in copertina la rampolla del Principato, 28 anni, sfoggia le sue curve perfette in un bikini blu mostrando arrotondamenti sospetti in zona... pancino. "Di nuovo incinta" titola il giornale, ma il condizionale è d'obbligo. La vacanza in California risalirebbe infatti allo scorso novembre/dicembre e se le voci di nuova gravidanza fossero reali a quest'ora il pancino dovrebbe essere già più che evidente.



Il giallo s'infittisce. Anche perchè di recente Charlotte è apparsa accanto al Ceo della Montbalnc Jerome Lambert durante una cena per il Salone Internazionale dell'orologeria a Ginevra, dove è stato annunciato che sarà lei la nuova ambasciatrice globale del brand, con un abitino nero e un grosso fiocco proprio sopra il giro vita... Che nasconda davvero qualcosa?



Il piccolo Raphael, nato il 17 dicembre 2013, potrebbe quindi presto avere una sorellina o un fratellino, ma per la conferma definitiva dovremo aspettare l'annuncio ufficiale dei diretti interessati, in odore di nozze, e qualche scatto un po' più eloquente. Poi per il Principato sarà di nuovo festa con un altro fiocco da appendere al... portone e magari anche con fiori d'arancio sparsi un po' ovunque.