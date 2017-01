Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh, fine della love story

Dopo una storia d'amore durata oltre tre anni quindi e un figlio, Raphael, nato il 17 dicembre 2013, i due fidanzati avrebbero deciso di prendere strade separate. Stando a Closer da cinque mesi ormai Charlotte e Gad non apparivano più insieme e pochi giorni fa la principessa avrebbe abbandonato momentaneamente il domicilio comune e sarebbe stata avvistata da sola in un albergo parigino del centro.

Già la vendita improvvisa della casa di Los Angeles, acquistata dalla coppia poco tempo fa, viste le continue tourneé dell'attore in America, aveva destato non pochi sospetti. E adesso, pare, la conferma. I rumors parlano addirittura di un ritorno della bella Charlotte con tanto di valigie e figlio al palazzo di famiglia.



Nessuna dichiarazione naturalmente dai diretti interessati, solo pettegolezzi e supposizioni. Come quella sulle ragioni della rottura. Lui sempre all'estero per recitare, lei per gran parte del tempo via dalla capitale per impegni legati alla moda. Di matrimonio si era cominciato a parlare solo poco tempo fa, ma i due non sembravano convinti, sebbene a Palazzo la loro "unione di fatto" non rendesse felice nessuno. Poche settimane fa poi era "spuntato" anche un pancino sospetto, che aveva fatto subito pensare ad una nuova gravidanza per Charlotte. Tutto però adesso passa in secondo piano, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della loro rottura.

A Monaco bocche cucite, ma la sorellina di Pierre, con la sua vita sempre "fuori dai canoni reali" potrebbe stavolta persino rovinare la sfarzosa festa per le nozze del fratello. E qualcuno potrebbe non perdonarglielo.