Charlize Theron, fiocco rosa: l'attrice ha adottato la piccola August

C'è una nuova inquilina in casa di Charlize Theron . Secondo quanto riporta il sito "Tmz" l'attrice ha deciso di adottare una bambina. La piccola, di nome August , è di origine afroamericana. Per la diva di Hollywood premio Oscar nel 2004 con "Monster", si tratta della seconda adozione. Già nel 2012, infatti, aveva preso con sé Jackson , oggi 3 anni, sudafricano come lei.

La Theron aveva fatto sapere a più riprese di voler regalare al piccolo Jackson un fratellino o una sorellina e in generale di amare da sempre le adozioni. In un'intervista rilasciata a Vogue America nel maggio del 2014 aveva parlato di una lettera risalente a quando aveva solo 8 anni: "Per Natale voglio andare all'orfanotrofio per adottare un fratello o una sorella".



August arriva a un solo mese dalla notizia della separazione con il collega Sean Penn, dopo una relazione che durava dal dicembre del 2013.