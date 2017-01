Charlène Wittstock, una principessa... quasi in topless

Principessa moderna e disinvolta Charlene, bella come Grace e con un fisico mozzafiato, mostra anche un'inedita acconciatura...proprio da top model. E come tale si comporta sul set, sotto i riflettori, che questa volta non sono quelli dei media curiosi di spiare la consorte "triste e stanca"di un importante sovrano, bensì quelli del servizio fotografico realizzato al lussuosissimo Chateau de la Chevre d'Or. Il mese scorso la principessa ha battezzato i suoi due gemelli Jacques e Gabriella nati il 10 dicembre 2014, e a sei mesi dal parto è più in forma che mai, decisa, a quanto sembra a levarsi di dosso definitivamente il soprannome di principessa triste.



Dal giorno delle nozze, il 2 luglio 2011 quando ha mostrato le sue lacrime e la sua fragilità in mondovisione, tante cose sono cambiate. A dicembre Charlene è diventata mamma, rendendo padre il principe Alberto, e qualche giorno fa è apparsa, in abito bianco e rossetto rosso al cocktail privato organizzato a palazzo Grimaldi per alcune delle star delle tv monegasca, incantando tutti. Insomma neo mamma tenera e attenta per i suoi piccoli, moglie di un grande sovrano ma anche femme fatale e seducente, consapevole della propria innegabile femminilità e seducente bellezza.