Charlene Wittstock mamma dolcissima e... molto triste

Debutto in un campo da rugby per Jacques di Monaco. Il principino, figlio di Charlene Wittstock e di Alberto II, ha compiuto un anno pochi mesi fa ma cammina già perfettamente, come un piccolo ometto. Al "Torneo di Santa Devota" organizzato dalla federazione monegasca di rugby, con il sostegno della Fondazione Principessa Charlene Di Monaco, la bella principessa lo tiene per mano, lo abbraccia teneramente. Una mamma dolcissima con lo sguardo sempre un po' troppo triste...