Charlène di Monaco alza il gomito e balla da sola

Così come non l'avevamo mai vista. Charlène Wittstock per una volta smette i panni di algida moglie del principe Alberto di Monaco e si concede una serata ad alto tasso alcolico. A bordo di uno yacht per un party esclusivo organizzato dopo le prove del Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo, con una birra in mano e visibilmente alticcia, si scatena in pista dimostrandosi particolarmente affettuosa con il marito.