Cellulite pride di Ashley Graham: "Siate orgogliose della vostra buccia d'arancia"

C'è chi fa di tutto per nascondere la cellulite e poi c'è Ashley Graham che non solo la ostenta, ma ne va pure orgogliosa. In vacanza nelle Filippine la modella curvy fa uno zoom sulla gamba mettendo in mostra i suoi buchi, le protuberanze e la buccia d'arancia. "Faccio allenamento e cerco di mangiare bene. Mi piace la mia pelle...", cinguetta su Instagram.

E' solare, si gode la vita e ama il suo corpo con convinzione. Ashley, ancora in vacanza, questa volta a Manila, posta sul social una sequenza di immagini con un bikini animalier in spiaggia e davanti allo specchio. Gioca arruffandosi i capelli con le mani, scatta da più angolazioni e poi pubblica. Per lei il passaggio da Photoshop non esiste. Perché si piace così, con le smagliature, la ritenzione idrica e tutto quello che ormai nell'immaginario collettivo rientra nella categoria "inestetismi". Ma non per lei.