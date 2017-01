Cecilia Rodriguez, vacanza bollente con Francesco Monte

Baci bollenti, coccole, abbracci e tanto amore. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte si godono la loro vacanza di coppia in Puglia e su Instagram postano il loro diario social. "Siamo molto innamorati", aveva detto la sorellina di Belen proprio a Tgcom24, aggiungendo: "Il matrimonio e i figli però possono attendere". E infatti eccoli in versione fidanzatini "incontenibili".

La gordita, super sexy nei bikini disegnati con la sorella Belen, e l'ex tronista o il gordo come lo chiama lei, sembrano più innamorati che mai. E da Taranto, la città da dove proviene lui, i due mandano scatti davvero piccanti. La passione li travolge sulla spiaggia ed è un tripudio di baci, sguardi d'amore e abbracci ai quali i due non sanno resistere. Per una Rodriguez in "crisi coniugale", ce n'è un'altra la cui love story vola lontano...