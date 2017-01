Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa

Manca davvero poco alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte e la sorellina di Belen ha approfittato dell'evento "L'abito dei sogni" per le prove da sposina. In abito bianco sexy e travolgente, la Rodriguez ha sfilato sulla passerella di Ragusa con gli abiti del giorno più importante. Emozione e sex appeal, ecco le prove per il giorno del sì con Francesco.

Che tutto sia pronto per il matrimonio della sorella di Belen è ormai cosa risaputa. Scelta la location, un'oasi da mille e una notte in Puglia, e i dettagli, manca solo che i diretti interessati svelino la data del fatidico giorno. Intanto però Cecilia, ospite a Villa Gerosa a Ragusa, in Sicilia si diverte a provocare con sensuali abiti da sposa. Che tra quelli indossati ci sia anche il suo?



A rivelare l'intenzione di sposarsi era stata la stessa Cecilia, la scorsa primavera. Uscita dall'Isola dei famosi aveva dichiarato in tv: "Questo uomo mi ha detto che vuole sposarmi, la mattina della partenza mentre lo stavo salutando. Mi ha confessato che non ci aveva mai pensato, ma che adesso gli è venuta voglia di farlo con me". "E' un pensiero, una sensazione che ho provato dentro di me, dopo un po' di tempo - ha confermato Francesco Monte - E' la prima volta che mi trovo a dire alla persona con cui sto una cosa del genere. Lei mi ha stimolato più di tutti gli altri rapporti che ho avuto".