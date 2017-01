Cecilia Rodriguez ha finalmente una cosa che Belen non ha: una love story idilliaca

Che le due sorelle siano entrate in "rotta" di collisione, dopo la fine della love story tra Belen e Stefano De Martino, sono solo i "soliti" gossip a dirlo... Quel che è certo è che il clan Rodriguez, sempre molto unito finora, ha risentito del colpo di scena (inaspettato? ndr) della coppia e ognuno se ne resta per il momento al suo posto. Né papà Gustavo né mamma Veronica sono intervenuti sull'accaduto e tanto meno la piccola Cecilia. Anche se c'è chi afferma che abbia preso le difese di Stefano. Per chi parteggino i familiari della showgirl argentina non ci è dato di saperlo. Al compleanno di alcune amiche comuni, Cristina e Antonia, qualche giorno fa, comunque, Cecilia era accanto alla sorella Belen per festeggiare. Come se nulla fosse. Poi è volata via con il suo Francesco Monte.