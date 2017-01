Cecilia Rodriguez fa le prove da mamma

10:46 - Lo ha detto e lo farà. Cecilia Rodriguez, come la sorella Belen, sa quello che vuole e se dice una cosa state pur certi che la mette in pratica. E così, di ritorno dall'Isola dei famosi, la sorellina Rodriguez ha detto nello studio di Verissimo che si sposerà con Francesco Monte e che desidera un bambino. E allora eccola fare le prove da mamma con il nipotino Santiago.

I Demartinez sono in vacanza e la zia fa la babysitter. Lo coccola, lo prende in braccio, lo intrattiene al bar tra boccacce e giochini. Cecilia, che da sempre si diverte con il piccolino di casa Rodriguez, qualche giorno fa ha detto di essere pronta a fare la mamma e a giudicare da come se la cava con Santiago sembra proprio che l'allenamento sia quasi completo.



“Questo uomo mi ha detto che vuole sposarmi, la mattina della partenza mentre lo stavo salutando. Mi ha confessato che non ci aveva mai pensato, ma che adesso gli è venuta voglia di farlo con me" ha detto Cecilia a Silvia Toffanin.



Grandi progetti in vista per la coppia, tra cui anche il desiderio di diventare genitori. "Ci abbiamo pensato, ma è un po' prematuro - ha confessato Cecilia - Però la voglia di creare una famiglia c'è. Adesso siamo piccoli, io ne ho 25 e lui 27, ma fino ai 28 gli do tempo. Poi lo mollo!".