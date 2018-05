Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanza d'amore alle Maldive

Splende alla luce del sole delle Maldive l'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Una vacanza che ha il sapore di luna di miele per la coppia che si è formata al Grande Fratello Vip ed è sempre più complice. Di fronte al mare cristallino le curve di Cecilia in bikini sono il vero spettacolo della natura...

Bye bye clan Rodriguez. Questa volta Cecilia e Ignazio sono partiti da soli per qualche giorno di relax lontano da tutti. Comunque attivissimi sui social, i due innamorati mostrano il loro letto con vista mare, sorseggiano cocktail al bar e si incantano davanti agli squaletti che nuotano a due passi da loro. Ridono con leggerezza quando si presentano al ristorante in ritardo e si scattano foto in costume: lato B perfetto quello di Ceci, sexy come la sorella Belen, e muscoli tatuati per Ignazio immortalato a distanza dalla fidanzata che non lo perde mai di vista.