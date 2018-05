Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un giorno in paradiso

Un giorno alle terme con Cecilia è "un altro giorno in paradiso" per Ignazio Moser. Il fidanzato della Rodriguez non resiste agli avvinghiamenti con la sua compagna e con una "presa" sicura la stringe a sé in uno scatto sensuale. I due, a Bormio, si rilassano in acqua con vista sulle montagne innevate... e ardono di passione.

Dopo le Maldive, una giornata in Valtellina per la coppia che ha scoperto l'amore nella casa del "Grande Fratello Vip". In accappatoio bianco mostrano scorci di corpi scolpiti in ascensore prima di restare in costume sotto il sole. Baci infuocati in acqua e primi piani da urlo sulle curve perfette di Cecilia, ma anche abbracci travolgenti e muscoli scolpiti non passano inosservati per i due fidanzati sempre più innamorati.