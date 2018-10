Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, guarda cosa fanno nudi nella vasca

Dalla natura selvaggia della savana al mare cristallino di Zanzibar. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano il loro viaggio di coppia in Africa tra passione e sexy scatti. Nudi in vasca Ceci guarda Ignazio, pronto a raggiungere le sue labbra. Poi, lei, sdraiata sulla sabbia, mette a nudo quelle curve hot che ricordano le forme perfette di Belen. E dopo tanta eccitazione, la Rodriguez si cala nei panni di estetista e, con una pinzetta in mano, si dedica alle sopracciglia del fidanzato.

Festeggiano i loro 11 mesi d'amore insieme lontano dall'Italia. Tra escursioni e bagni, i due non mancano di romanticismo e le loro cartoline social sono sempre più intriganti: baci bollenti sulle labbra e sul collo, carezze, bagni di coppia e parole dolci animano le loro giornate. Ma anche siparietti simpatici in riva al mare, in stanza e al ristorante. Sfoglia la gallery, guarda come prosegue la loro vacanza...