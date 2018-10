Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cene in famiglia sui monti

E' tempo di presentazioni in famiglia per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La coppia si trova a Trento in questi giorni e a far visita ai due fidanzatini ci sono anche mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez. Cene in famiglia anche con la sorella di Ignazio, Chicca, e clima decisamente rilassato. Moser filma la suocera a tavola, scherza con Gustavo e si godono serene giornate sui monti. Nozze in vista?