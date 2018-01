Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, baci focosi in discoteca

Non c'è l'anello di fidanzamento, ma tanti baci appassionati sì. Ignazio Moser non ha regalato un brillocco d'amore a Cecilia Rodriguez (il nuovo anello è un regalo di Belen), ma un braccialetto di brillanti e la passione è sempre più alle stelle. E se Ignazio fa retromarcia sulle nozze, la coppia vive momenti di intensa emozione... anche in discoteca!

"Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore, ci stiamo vivendo, ma non ci sono nozze in vista, ogni cosa a suo tempo, ora è presto. L’anello è stato travisato, sono cose inventate dalla stampa. In realtà è un regalo di Belen alla sorella. Io le ho fatto il braccialetto di brillanti" ha racconta Ignazio in tv. Intanto i due trascorrono serate mondane tra ospitate, balli sfrenati e trasferte in tutta Italia. “Cachorrita bonita” (tenero cucciolotto) la definisce lui e lei ammicca allo sportivo.