Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser 24 ore su 24 insieme

Prima una tappa dallo stesso parrucchiere, poi via di corsa in auto insieme e per la serata rose rosse e tanto amore. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da quando sono usciti dalla Casa del GfVip , non si sono più mollati un attimo. Sui social condividono le loro giornate tra smorfie, bacetti, passione sotto le lenzuola e complicità. La Rodriguez sorride sorniona, il figlio del ciclista non ha occhi che per lei.

Per le serate sono richiestissimi in coppia e loro, Cecilia e Ignazio, non si sottraggono al pubblico. La nuova avventura amorosa e professionale prosegue a gonfie vele alla faccia chi parlava di un flirt passeggero. Lei non ha avuto ripensamenti per la sua vecchia fiamma Francesco Monte, che come suggerito da Cecilia prosegue la sua strada cercando il successo in tv. Ignazio è sempre più convinto delle sue scelte e con la sorella di Belen tocca il cielo con un dito.