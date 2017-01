Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, pace fatta

16:00 - Pace fatta anche per l'altra Rodriguez. Se Belen si è da poco riunita al marito con il quale è volata in una località paradisiaca per una romantica vacanza, anche Cecilia, dopo il litigio al rientro dall'Honduras, si è riconciliata con il fidanzato Francesco Monte. I due si sono fotografati felici e sorridenti su Instagram.

LA LITE DURANTE LA FESTA POST-ISOLA

Il caloroso abbraccio in trasmissione non è passato inosservato. Con un salto Cecilia è andata incontro al suo Francesco saltandogli praticamente al collo. Ma a riflettori spenti qualcosa deve avere rotto quel clima tanto idilliaco. La lontananza può aver giocato un brutto scherzo alla coppia o forse avevano bisogno di chiarire alcune situazioni lasciate in sospeso. Del resto non deve essere stato facile per l'ex tronista vedere la sua amata, coperta di sole foglie, confidarsi con l'aitante Brice a Playa Desnuda. E anche per la piccola Rodriguez, non avere notizie del compagno può avere scatenato la sua gelosia.