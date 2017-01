Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, complicità in amore e... nel lavoro

I fiori d'arancio sono pronti per sbocciare e Cecilia Rodriguez e Francesco Monte non si separano mai un attimo. Complicità e intesa in amore, ma anche nel lavoro, visto che la coppia posa insieme per le campagne moda del prossimo inverno. Chi li ha visti sul set non ha dubbi: si lanciano sguardi languidi, si bisbigliano all'orecchio, amoreggiano come se non ci fosse nessuno intorno a loro.

Dopo due anni, la storia d'amore tra la sorella di Belen e l'ex tronista è più solida che mai. I due hanno intenzione di fare sul serio e pare che abbiano già scelto la location delle nozze: secondo quanto "raccontano” i futuri sposi dovrebbero sposarsi in Puglia, in un'antica tenuta di Cerignola.



Per il momento hanno un'agenda piena di appuntamenti: in coppia sono perfetti per le pubblicità e così saltano da un backstage all'altro. Intercettati durante lo shooting Sweet Years, hanno detto: "Mettiamo entusiasmo e passione in tutto ciò che facciamo, come coppia e come persone...".