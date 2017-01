Cecilia Rodriguez cade sul palco e se la ride

10:25 - Cade e si rialza in tempi record Cecilia Rodriguez sul palco della ventesima edizione di MedModa a Caltanissetta. Fasciata in un sexy abito nero e trasparente, la sorellina di Belen mette in mostra le sue curve sexy... e su Instagram pubblica il video dello scivolone: “Una caduta del genere, non potevo non condividerla con voi ..... Eccomi :) buona notte a tutti”, aggiunge con ironia.

Carriera in super ascesa per Cecilia che proprio sull'Isola dei Famosi ha dimostrato non solo di avere un fisico spaziale come la sorella maggiore, ma anche di avere carattere e doti. Proprio di recente ha annunciato che presto sposerà il fidanzato Francesco Monte, pizzicata per strada a Milano ha superato a pieni voti le prove da mamma con il nipotino Santiago, e solo settimana scorsa ha posato in bikini con Belen a Ibiza per il loro brand di costumi.



Ora ecco che si cimenta anche come presentatrice di un prestigioso evento in Sicilia, il MedModa. Mentre sta per raggiungere il centro del palco, con il suo abito in pizzo trasparente, inciampa sullo strascico e perde l'equilibrio. Con il sorriso sulle labbra si ricompone immediatamente e riprende in mano la situazione come una vera professionista. A riflettori spenti non resiste e invece che nascondere il video della “figuraccia”, lo pubblica ridendoci su.