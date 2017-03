Cecilia Rodriguez, bikini hot e fondoschiena in primo piano

Testimonial del brand di costumi creato con Belen, Cecilia Rodriguez girata contro la parete mette a nudo le sue curve da sexy 27enne appena coperte da un bikini colorato. Bellissima e perfetta non ha nulla da invidiare alla sorella, in questo momento volata in Qatar per stare al fianco di Andrea Iannone.

Solo qualche giorno fa Cecilia ha festeggiato in grande stile il suo compleanno a Milano, circondata dagli amici, coccolata da Francesco Monte e da mamma e papà. Assenti al party i fratelli Jeremias e Belen, il primo in Argentina e la seconda in Qatar con il piccolo Santiago. Fasciata in un abito dagli spacchi vertiginosi ha messo in luce un fisico ben tornito. Ma non è tutto. A distanza di qualche ora, su Instagram regala scatti che fanno letteralmente perdere la testa: un fronte-retro in due pezzi esaltano la sua femminilità. Dal lato B che pare disegnato con il compasso al décolleté appena contenuto.



A fine febbraio in Argentina, Cecilia ha inaugurato la stagione estiva con un bikini hot a bordo piscina. E ora in uno shooting regala le stesse forti emozioni. E neanche a dirlo, i complimenti dei follower fioccano...