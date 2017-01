Cecilia Rodriguez, bikini e amore con il gordo

Hanno annunciato le nozze, ma non si sa se per vedere la Rodriguez all'altare bisognerà aspettare o e già ci sono preparativi in corso. C'è chi giura che Monte ha già acquistato l'abito da sposo e chi, invece, è convinto che per i fiori d'arancio si dovrà aspettare. Fatto sta che i due innamorati stanno vivendo questo periodo con grande amore. Gli ultimi scatti social arrivano da Taranto dove la coppia ha sfoggiato i costumi, sempre uno appiccicato all'altra.



Anche la carriera è in super ascesa per Cecilia che proprio sull'Isola dei Famosi ha dimostrato non solo di avere un fisico spaziale come la sorella maggiore, ma anche di avere carattere e doti. Dopo aver annunciato che presto sposerà il fidanzato Francesco Monte, è stata pizzicata per strada a Milano e ha superato a pieni voti anche le prove da mamma con il nipotino Santiago. Qualche settimana fa, invece, ha posato in bikini con Belen a Ibiza per il loro brand di costumi.