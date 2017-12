Cecilia Rodriguez a letto con Ignazio, Francesco Monte fa le valigie

Non una semplice infatuazione, ma un innamoramento. Lo ha detto Cecilia Rodriguez che è cotta di Ignazio Moser. Ha anche rivisto il suo ex Francesco Monte. Ci ha parlato per cinque ore, poi lui ha fatto le valigie e i due hanno scritto la parole fine sulla loro storia d'amore. Con il figlio del ciclista, invece, è un amore nuovo. Per lui la sorella di Belen ha detto che imparerà anche a vendemmiare. E a letto si scambiano momenti di passione... social.

“Tutto il resto è noia” scrive Ignazio Moser postando una foto in bianco e nero che lo ritrae sotto le lenzuola mentre bacia la sua Cecilia. “Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione” ha detto qualche giorno fa Cecilia. E Francesco Monte è un capitolo chiuso della sua vita. Nello scorso weekend i due ex si sono rivisti. L'ex tronista ha incontrato la Rodriguez, ma poi dopo un lungo pomeriggio di chiacchiere ha portato via i suoi effetti personali e ha lasciato al casa che condivideva con Cecilia, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi.



“Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c'erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. Negli ultimi tempi della nostra storia Francesco aveva messo al primo posto il suo lavoro e la sua realizzazione e mi aveva messo da parte” ha raccontato la Rodriguez pronta a pedalare insieme a Ignazio.