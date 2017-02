Cecilia Rodriguez a caccia di successo... si spoglia a Buenos Aires

Curve e sensualità sono di famiglia, ma per Cecilia Rodriguez il successo non è di casa qui in Italia. Offuscata dalla sorella Belen, la piccola Cecilia di recente ha detto che “da modella avrei più occasioni di lavorare (in America, ndr) perché rientro nelle loro taglia, mentre le modelle europee sono molto più magre”. E così in bikini a Buenos Aires posta scatti ad alto tasso erotico.

Qualche tempo fa in un'intervista al settimanale Vero la piccola Rodriguez ha polemizzato sulle possibilità di carriera in Europa e ha detto di valutare la possibilità di un trasferimento negli Stati Uniti con il fidanzato Francesco Monte per dare una svolta alla sua professione: “In Italia vanno avanti sempre i soliti e spesso ci sono pregiudizi verso chi ha fatto determinati programmi. Francesco è svantaggiato per il fatto di aver partecipato a Uomini e donne. Anche per questo pensiamo di trasferirci in America: lì c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità”.



Intanto è volata in Argentina e in due pezzi regala siparietti bollenti ai follower. In piscina con un bikini striminzito nero si diverte a giocare con un mega fenicottero-salvagente rosa. Seno e fondoschiena in primo piano catturano l'attenzione dei fan.