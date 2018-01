Cecilia e Ignazio Moser, nozze in vista e spunta il brillocco

Le nozze e un figlio. Ecco i buoni propositi di Cecilia Rodriguez per il nuovo anno. La sorella di Belen, ospite a Civitanova Marche, ha confermato che Ignazio Moser la sposerà: “Ha promesso” avrebbe detto la ex gieffina e intanto sul dito spunta un nuovo brillocco.

Hanno snobbato i festeggiamenti in famiglia con Belen, Iannone, Jeremias, mamma, papà, zia e amici a Ibiza per dedicarsi alle serate di coppia. Postano foto insieme al cagnolino, abbracciati e innamorati come non mai. E intanto nei video social compare un anello tempestato di brillanti. Nozze in vista?