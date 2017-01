Cecilia Capriotti, tutta nuda a pochi giorni dal parto

Cecilia e Maria Isabelle a pochi giorni dal parto. Lo scatto firmato da Gianluca Sarago lascia senza fiato: Cecilia Capriotti è ritratta tutta nuda con il suo pancione di nove mesi e le mani che si appoggiano sul seno e sulle parti intime per non mostrare troppo. Il parto è previsto tra pochi giorni e la Capriotti è in grande forma.

L'altra sera era a Verona per l'inaugurazione di una boutique per bambini. Le amiche Elena Santarelli, Juliana Moreira, Silvia Slitti a toccarle il pancione, lei esplosiva e raggiante al fianco del compagno Gianluca Mobilia. Desiderosi di metter su famiglia Cecilia e Gianluca non vedono l'ora di conoscere la loro bimba: Mobilia nel frattempo si tiene occupato a preparare la cameretta e la Capriotti sceglie il corredino per la piccola principessa che porta in grembo.