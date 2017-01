Cecilia Capriotti: "Speriamo che sia femmina"

Cecilia, quanto hai desidarato questa gravidanza?

Io e Gianluca (l'imprenditore Mobilia, ndr) ci stavamo provando da un mese, davvero da pochissimo tempo. E' stata una grande gioia, una felicità immensa.





Come lo hai scoperto?

Subito dopo la firma del contratto dell'Isola dei Famosi. Dopo qualche giorno mi sentivo un po' strana e prima di fare tutti gli esami per la partenza ho fatto il test di gravidanza. Bene, dopo un solo giorno di ritardo risultavo incinta di due settimane. Così ho evitato di fare i vari vaccini che mi avrebbero impedito di portare a termine la gravidanza. Il destino ha voluto così, è saltata l'Isola ma avrò la gioia più grande della mia vita.



Un po' di rammarico c'è?

Inizialmente sì, ma non c'è Isola che tenga di fronte alla nascita di un bimbo, nulla è così importante.





Hai già scelto il corredino?

Spero che sia femmina, mi voglio sbizzarrire, sono molto femminile come sapete...





E le nozze quando?

Dopo la nascita del bambino, voglio che abbia due genitori sposati. Sono molto cattolica e ci tengo.





Le tue amiche come l'hanno presa?

Sono stata inondata di messaggi. Da Federica Fontana a Cladia Galanti, entrmabe mamme. Mi stanno già dando tanti consigli.





Come vivi la gravidanza?

In modo molto sereno. Questa estate andrò in Sicilia, per stare tranquilla. Sono già a dieta perché voglio prendere solo pochi chili all'ultimo. La data fatidica è ottobre. E quanto prima vedrete il mio pancione, non lo terrò di certo nascoto...