Cecilia Capriotti seduce in camerino: reggiseno, shorts... e décolleté esplosivo

11:17 - Con i lunghi capelli si copre il volto, ma lascia scoperti il florido décolleté e le lunghe gambe affusolate. Cecilia Capriotti, scalza in camerino, con indosso solo un paio di shorts in jeans slacciati e un reggiseno in pizzo blu, è sempre più conturbante. Seduta su una sedia, tra abiti e scarpe, seduce con le sue curve.

Affascinante a 38 anni, Cecilia mostra con orgoglio un fisico da modella. Magra, slanciata e con un décolleté da paura sempre in bella mostra, la showgirl marchigiana sa come incantare i suoi ammiratori. In un momento di pausa, nel classico disordine di un camerino, sprigiona la sua innata sensualità. Pochi abiti addosso, molto sex appeal... e tanti corteggiatori virtuali in fila per un complimento.