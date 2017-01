Cecilia Capriotti, pancione nudo agli sgoccioli

Lei ama il lusso e le feste, lui le feste di lusso le organizza: un'accoppiata vincente che è andata oltre i party e la mondanità e ha saputo costruire una famiglia. “All'inizio, anche se mi sono sempre vista come mamma, avevo paura di non essere pronta. Ma poi è stato naturale spostare ogni attenzione da me a mia figlia” racconta la Capriotti. “Ho un forte senso paterno. - aggiunge Gianluca – ma un uomo pensa sempre di avere un figlio quando potrà dargli il massimo, invece ci vuole un pizzico di incoscienza. Questa bambina si è imposta, ci ha tolto ogni paura”.



La Capriotti, 40 anni, e Mobilia, 42, si sono conosciuti a Panarea nell'estate del 2013, il prossimo anno potrebbe essere tempo di fiori d'arancio. “Fra un anno... immagino un matrimonio da favola...”, racconta Cecilia. “Ho già le idee chiare su come organizzare quel giorno, ma adesso penso solo all'arrivo di nostra figlia. E il suo sarà l'ingresso più spettacolare di tutti” conclude Mobilia.