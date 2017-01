Cecilia Capriotti intriga con le spalle al muro

14:10 - Lingerie provocante, seno strizzatissimo e sguardo assorto. Cecilia Capriotti su Instagram non smette di stupire con quelle pose provocanti che ne esaltano l'indiscutibile bellezza. L'avevamo lasciata qualche giorno fa in Africa in bikini, tra palme e scatti ammiccanti e la ritroviamo in Italia sempre sexy e con tanta voglia di sedurre.

Sotto il sole africano e tra le mura domestiche Cecilia ama indossare l'essenziale. Mini dress che scoprono le sue affusolate gambe e magliette dalle scollature vertiginose, anche in pieno inverno, (sur)riscaldano gli animi degli ammiratori, sempre numerosi, che apprezzano il look audace della modella sul profilo Instagram. Super fidanzata con Gianluca Mobilia, la showgirl marchigiana non rinuncia infatti a esibire la sua femminilità con un album social infuocato.