Cecilia Capriotti, ecco il pancino

Una mano sul pancino, ancora poco evidente e il sorriso dolce, che solo le future mamme possono avere. Cecilia Cariotti condivide uno scatto in cui è con un amico, che la accarezza il ventre arrotondato, in un locale milanese e conferma in televisione la gravidanza in corso, ma anche le prossime nozze con il compagno Gianluca Mobilia, subito dopo la nascita del bebè. Da cattolica e credente qual è vuole dare al bambino una famiglia... con tutti i crismi.